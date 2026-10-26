'ਆਸ਼ਰਮ 4' ਦੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ੍ਹ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਟਲਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਬਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਢਲਾਣ 'ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 10:13 AM IST
ਟਿਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ: ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਸਟਾਰਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ "ਆਸ਼ਰਮ 4" ਦੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਬਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ। ਬੱਸ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਅਚਾਨਕ ਢਲਾਣ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।
ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਬੱਸ, ਜੋ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ-ਸਟਾਰਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ "ਆਸ਼ਰਮ 4" ਦੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਕਰੂ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੈ।
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