ETV Bharat / entertainment

ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਿੱਖਣੀ ਬਣੀ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ, ਇਹ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਰੋਲ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ
ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ (Pic Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kareena Kapoor Birthday: ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੁੱਕ ਅਪਣਾਏ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਏ। ਓਵਰਸਾਈਜ਼ਡ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਊਟਫਿਟਸ ਤੱਕ, ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਆਪਣਾ 46ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਅਜਿਹੇ ਫਿਲਮੀ ਲੁੱਕਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ।

‘ਜਬ ਵੀ ਮੈਟ’ ਦੀ ਗੀਤ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ

ਫਿਲਮ ‘ਜਬ ਵੀ ਮੈਟ’ ਵਿੱਚ ਕਰੀਨਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਗੀਤ ਕਾਫੀ ਚੁਲਬੁਲਾ ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਨਿਮ ਜੈਕਟਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਗੀਤ ਦੇ ਇਸ ਲੁੱਕ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਜਬ ਵੀ ਮੈਟ’ ਦੀ ਗੀਤ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ
‘ਜਬ ਵੀ ਮੈਟ’ ਦੀ ਗੀਤ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ (Pic Credit: ANI)

‘ਵੀਰੇ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਫੈਸ਼ਨ

ਫਿਲਮ ‘ਵੀਰੇ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ’ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫ-ਸ਼ੋਲਡਰ ਲਹਿੰਗੇ, ਡੀਪ-ਨੇਕ ਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵੇਅਰ ਪਹਿਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।

‘ਵੀਰੇ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਫੈਸ਼ਨ
‘ਵੀਰੇ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਫੈਸ਼ਨ (Pic Credit: ANI)

‘ਟਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼-ਜ਼ੀਰੋ ਲੁੱਕ

ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ ‘ਟਸ਼ਨ’ ਲਈ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼-ਜ਼ੀਰੋ ਲੁੱਕ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਕਨੀ ਵਾਲਾ ਲੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲੁੱਕ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

‘ਟਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼-ਜ਼ੀਰੋ ਲੁੱਕ
‘ਟਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼-ਜ਼ੀਰੋ ਲੁੱਕ (Pic Credit: ANI)

‘ਕਭੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਭੀ ਗਮ’ ਦਾ ਬੋਲਡ ਇੰਡੀਅਨ ਲੁੱਕ

‘ਕਭੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਭੀ ਗਮ’ ਦੇ ‘ਬੋਲੇ ਚੂੜੀਆਂ’ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਨਾ ਦਾ ਲੁੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆਊਟਫਿਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਡ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੁੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਕਭੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਭੀ ਗਮ’ ਦਾ ਬੋਲਡ ਇੰਡੀਅਨ ਲੁੱਕ
‘ਕਭੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਭੀ ਗਮ’ ਦਾ ਬੋਲਡ ਇੰਡੀਅਨ ਲੁੱਕ (Pic Credit: ANI)

‘ਕੀ ਐਂਡ ਕਾ’ ਵਿੱਚ ਬੌਸ ਲੇਡੀ ਲੁੱਕ

ਫਿਲਮ ‘ਕੀ ਐਂਡ ਕਾ’ ਵਿੱਚ ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਬਲੇਜ਼ਰ, ਚੌੜੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ, ਸਿਲਵਰ ਜਿਊਲਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਨੀਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੁੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

‘ਕੀ ਐਂਡ ਕਾ’ ਵਿੱਚ ਬੌਸ ਲੇਡੀ ਲੁੱਕ
‘ਕੀ ਐਂਡ ਕਾ’ ਵਿੱਚ ਬੌਸ ਲੇਡੀ ਲੁੱਕ (Pic Credit: ANI)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਇਹ ਲੁੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰੀਨਾ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਸਟਾਈਲ ਆਈਕਨ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ
ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ
ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ
KAREENA KAPOOR
KAREENA KAPOOR BIRTHDAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.