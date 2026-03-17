ਹਸਾ-ਹਸਾ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ' 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ'
Published : March 17, 2026 at 12:29 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ ਸੋਲੋ ਹੀਰੋ ਵਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ' ਜਲਦ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਜੋਰੀਆ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾਂ ਮੋਸ਼ਨਜ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਟੋਰੀ-ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਲਾਡੀ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। 'ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਂ! ਰੋਂਦੇ ਹੱਸਣ ਲਾਦਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਂ!' ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਇਲ ਰਾਜਪੂਤ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੋਰ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਹਰਬੀ ਸੰਘਾ, ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ, ਜੱਗੀ ਧੂਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਕੰਗ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ ਅਤੇ ਹਨੀ ਮੱਟੂ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬਿੰਨੂੰ ਢਿੱਲੋ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਜ਼ੋਂਬੀਲੈਂਡ ਬਣਿਆ 2', 'ਸ਼ੁੱਧ ਵੈਸ਼ਣੂ ਡਾਕਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮਾਂਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੰਕਜ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖ਼ਕ ਚੰਚਲ ਡਾਬਰਾ ਹਨ।

