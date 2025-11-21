ETV Bharat / entertainment

ਬਿਨੇ ਜੌੜਾ ਅਤੇ ਜੱਸ ਕੌਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੱਸਾ', ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਬਿਨੇ ਜੌੜਾ ਅਤੇ ਜੱਸ ਕੌਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Biney Jaura and Jass Kaur
Biney Jaura and Jass Kaur (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 21, 2025 at 9:54 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਜੱਸਾ', ਜੋ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰਨਗੇ।

'ਅਰਬਾਜ਼ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਵਰੀਤ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਿਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਨੇ ਜੌੜਾ ਅਤੇ ਜੱਸ ਕੌਰ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੈਕਅੱਪ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਬਿਨੇ ਜੌੜਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਸੀਰੀਅਲ 'ਵੰਗਾਂ', ਓਟੀਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ', 'ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ 2' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਭਾਵੁਕ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੱਸ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

BINEY JAURA AND JASS KAUR
POLLYWOOD NEW STAR
ਜੱਸਾ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
NEW PUNJABI FILM SHOOTING
POLLYWOOD LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਖਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੈ ਭਾਰੀ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ, ਬੇਜਾਨ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਇਹ ਤੇਲ, ਮਿਲਣਗੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.