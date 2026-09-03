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ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ'

ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਧਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਗ ਬੌਸ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਗ ਬੌਸ (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2026 at 3:48 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ।

ਜੀ ਹਾਂ...ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬਨਜੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀਈਓ ਦੀਪਕ ਧਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਸਟ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂਅ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤੰਵਰ, ਰੀਤੀ ਤਿਵਾਰੀ, ਮੈਰੀ ਕੌਮ, ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੂਬੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੂਬੇ, ਗੀਤਾ ਬਸਰਾ, ਸ਼ੌਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਮਨ ਗਾਂਧੀ, ਲਵ ਗਿੱਲ, ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ੀਫਾ ਖਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 6 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ ਅਤੇ ਕਲਰਸ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉੱਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਵਰਜਨ ਵੀ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

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