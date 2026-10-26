ਬਿੱਗ ਬੌਸ 'ਚ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਕਾਸ਼ਵੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਟੀਮ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪ, ਕਿਹਾ-ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ...
'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 11:35 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਗੇਮਰ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ, ਲਵ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਵ ਗਿੱਲ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਕਾਊਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ।"
ਲਵ ਗਿੱਲ ਕਾਸ਼ਵੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਵ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਹੁਣ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾਂ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਵ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, "ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?" ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਵੀ ਚੀਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
"ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।"
ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਲਵ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਕਾਊਟ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿਖਾਏ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਔਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।"
"ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?"
ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, "ਲਵ ਗਿੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਚਰਿੱਤਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ।" ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਟੀਮ ਲਵ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
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