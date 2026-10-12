'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ, ਗੁੱਲੂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕੁਲ ਢੂੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਨਕੁਲ ਢੂੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ 'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਾਈਲਡ-ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 5:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਨਕੁਲ ਢੂੱਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੋਂ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਨਕੁਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਤੰਵਰ (ਉਰਫ਼ ਗੁੱਲੂ) ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕੁਲ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਕੁਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਦੇ ਪਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਕੁਲ ਬਾਕੀ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕੁਲ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਕੁਲ ਅਤੇ ਗੁੱਲੂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ?
ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕੁਲ ਢੂੱਲ ਅਤੇ ਗੁੱਲੂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ 'ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ' ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕੁਲ ਢੂਲ ਨੇ ਸਕਾਊਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਕੁਲ ਢੂਲ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ 'ਛੱਡੋ ਦੋ'? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ।
🚨 BREAKING: BIG FIGHT ERUPTS between Nakul Dhull and Gullu inside the Bigg Boss 20 house LAST NIGHT, which reportedly escalated into PHYSICAL VIOLENCE! Nakul Dhull has been EVICTED from the BB20 house following the physical altercation! 🚨— BBTak (@BiggBoss_Tak) October 12, 2026
ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਰੀਰਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਨੇ ਨਕੁਲ ਢੂੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਉਸਦੀ 'ਵਾਈਲਡ-ਕਾਰਡ' ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
🚨 Here’s How the Nakul Dhull-Gullu Fight Happened in #BiggBoss20! Nakul and Qazi were having a conversation when Qazi started talking about Scout OP behind his back. Nakul then said, “Ruko, uske piche kyun baat karna? Main usse bula ke laata hoon,” and brought Scout into the conversation. Gullu also joined in, and soon an argument broke out between him and Nakul. The argument got HEATED, and Nakul suddenly HIT Gullu hard, while Gullu also reacted and grabbed Nakul. Following the physical fight, Bigg Boss ordered Nakul Dhull to LEAVE the house immediately last night.— BBTak (@BiggBoss_Tak) October 12, 2026
JioHotstar ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਜ਼ 'ਤੇ ਨਕੁਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਨਕੁਲ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਨਕੁਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 'ਟੈਟਸਰ' ਰਾਹੀਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਨਕੁਲ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ 'ਤੇ ਚੁੰਮਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਕੁਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਨਕੁਲ ਦੀ 'ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ।
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