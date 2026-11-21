ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20: ਲਵ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖੇ ਸਕਾਊਟ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਲਵ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਆਪਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 5:03 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਕਾਊਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕਾਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਵ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਲਵ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਊਟ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਾਸ਼ਵੀ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਹੋਸਟ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਊਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਵ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਜ਼ਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Love Gill tried to grab Scout's attention by indirectly taunting him. Scout shut it down instantly: Ye bakchodi mat kiya kar, faltu mein mera dimaag kharab mat kar. BRO COOKED LOVE GILL SO HARD THAT SHE WENT COMPLETELY SILENT. 😭🔥 #ScoutOP #BiggBoss20 #ScoutArmy https://t.co/IsJHak0hKJ— 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 - 𝐅𝐀𝐍 𝟐𝟕 (@AlphaxScout) November 20, 2026
ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕਾਊਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਵਰਗੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਵ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਲਵ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Tomorrow Promo: SCOUT OP enters his KABIR SINGH ERA! @HotstarReality https://t.co/1yPgbdWhBc— BBTak (@BiggBoss_Tak) November 12, 2026
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
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