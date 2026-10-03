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Bigg Boss 20: ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਨਾਲ ‘ਲਾਲੀਪੌਪ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਈ ਭਾਰੀ, ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਲਾਈ ਕਲਾਸ

ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨੂੰ ਝੜਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 1:14 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨੂੰ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਲਾਲੀਪੌਪ' ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਚੈਨਲ ਨੇ "ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ" ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੀ, "ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਕਨਿਕਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਹਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ #JioHotstar 'ਤੇ ਅਤੇ 10:30 ਵਜੇ #ColorsTV 'ਤੇ ਦੇਖੋ।"

ਪ੍ਰੋਮੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਲਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਨਾਲ ਹੋਈ, "ਕਾਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ।"

ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਨਿਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਗੋਲੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ।" ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਨਿਕਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ?"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦਾ 20ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀ ਕੋਮ, ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ, ਮਾਹੀ ਵਿਜ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੰਵਰ ਗੁੱਲੂ, ਅਮਨ ਗਾਂਧੀ, ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਖਾਨ, ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ, ਆਸਿਫ ਖਾਨ, ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੂਬੇ, ਉਦਿਤੀ ਸਿੰਘ, ਤਨਮੈ ਸਿੰਘ (ਉਰਫ਼ ScoutOP), ਯੰਗ ਡੀਐਸਏ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ JioHotstar ਅਤੇ Colors 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

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