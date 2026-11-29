ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉੱਤਰੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਦੀ ਲਾਈ ਕਲਾਸ, ਕਿਹਾ-ਜੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾਹਨਤ...
ਗੇਮਰ 'ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2026 at 12:14 PM IST
ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਹਾਲੀਆ 'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਮਰ 'ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ' ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ 'ਲਵ ਗਿੱਲ' ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
'ਭਾਈਜਾਨ' ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ 'ਗੁੱਲੂ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲਵ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਲਵ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ"।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਗੁੱਲੂ ਲਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਊਟ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਵ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਕਾਊਟ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਮਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲਵ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਬਾਰੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਵ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਇਸ ਚਰਚਾ ਕਾਰਨ ਲਵ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋ ਪਈ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਕਾਊਟ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਊਟ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਗੁੱਲੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲਵ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਧੀਰਜ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼-ਹਵਾਸ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹੋ।"
ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ।"
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਰਤਾਓ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੇਮਿੰਗ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕਾਸ਼ਵੀ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਲਵ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਲਵ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲਵ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ JioHotstar 'ਤੇ ਉੱਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ 'ਕਲਰਜ਼' (Colors) ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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