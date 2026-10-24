'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' 'ਚ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਲਾਈ ਕਲਾਸ, ਸਕਾਊਟ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ-'ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ'
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਕਾਊਟ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
By IANS
Published : October 24, 2026 at 12:39 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਕਾਊਟ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਨੇੜਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਊਟ ਦੁਆਰਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਲਾਈ ਕਲਾਸ
ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਕਾਊਟ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ "ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ" ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ...ਲਵ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।"
ਇਸ 'ਤੇ ਸਕਾਊਟ ਨੇ ਟੋਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਸਕਾਊਟ...ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦਾ 20ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦਾ 20ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੈਰੀਕਾਮ, ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ, ਮਾਹੀ ਵਿਜ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੰਵਰ, ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਖਾਨ, ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ, ਆਸਿਫ਼ ਖਾਨ, ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੂਬੇ, ਉਦਿਤੀ ਸਿੰਘ, ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ, ਯੰਗ ਡੀਐਸਏ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀਸ਼ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ "ਬਿੱਗ ਬੌਸ" ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਰਸ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੱਚ ਫਾਰਮੈਟ "ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ" 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ 20ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਇਆ।
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਬਾਰੇ
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੈੱਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ-ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ "ਗੋਲਮਾਲ" ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਵਾਰਸੀ ਸਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਹਿੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ-"ਗੋਲਮਾਲ ਰਿਟਰਨਜ਼", "ਗੋਲਮਾਲ 3" ਅਤੇ "ਗੋਲਮਾਲ ਅਗੇਨ" ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ।
ਫਿਰ ਰੋਹਿਤ "ਸਿੰਘਮ" ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ "ਸਿੰਘਮ ਰਿਟਰਨਜ਼", "ਸਿੰਬਾ" ਅਤੇ "ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ" ਨਾਲ ਛਾਅ ਗਿਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਫਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ "ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ: ਫਨ ਬਿਗਿਨਸ", "ਬੋਲ ਬੱਚਨ" ਅਤੇ "ਚੇੱਨਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। "ਚੇੱਨਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ" ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ "3 ਇਡੀਅਟਸ" ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਟੰਟ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਐਲਿਟੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸ਼ੋਅ "ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ" ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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