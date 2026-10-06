Bigg Boss 20: 'ਰੌਕਸਟਾਰ' ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਬੁਖਾਰ, ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਨੋਟ

Bigg Boss 20: 'ਰੌਕਸਟਾਰ' ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਬੁਖਾਰ, ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਨੋਟ
ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨੂੰ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 4:22 PM IST
ਮੁੰਬਈ: 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ "ਟੀਮ ਕਾਜ਼ੀ" ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਕਾਜ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ" ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਸਾਡਾ ਰੌਕਸਟਾਰ ਕਾਜ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ BB ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਜ਼ੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੌਕਸਟਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਿਆਰ, ਦੁਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰੌਕਸਟਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਹਾੜੋ, ਰੌਕਸਟਾਰ...ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ...ਟੀਮ ਕਾਜ਼ੀ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇ 20ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 16 ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀ ਕੌਮ, ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ, ਮਾਹੀ ਵਿਜ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੰਵਰ, ਅਮਨ ਗਾਂਧੀ, ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਖਾਨ, ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ, ਆਸਿਫ ਖਾਨ, ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੂਬੇ, ਉਦਿਤੀ ਸਿੰਘ, ਸਕਾਊਟ ਓ.ਪੀ., ਯੰਗ ਡੀਐੱਸਏ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ JioHotstar ਅਤੇ Colors 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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