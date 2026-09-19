Bigg Boss 20 ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਨੇ ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਨਾਲ ਲਿਆ ਪੰਗਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈਆਂ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 3:49 PM IST
ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਹਿਸ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਨੇ ਮਾਹੀ ਵਿਜ, ਉਦਿਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮਾਹੀ ਅਤੇ ਉਦਿਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਸਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਸਿਫ ਨੇ ਅਮਨ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾਹੀ ਅਤੇ ਉਦਿਤੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੈਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਿਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਉਸ ਕਿੱਕਬਾਕਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?" ਆਸਿਫ਼ ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਨੇ ਟਾਸਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀ ਨੇ ਮਾਹੀ ਅਤੇ ਉਦਿਤੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਕਅੱਪ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ?"
ਉਦਿਤੀ ਨੇ ਮੈਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਜੈਂਡ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰ ਉਤੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਓਗੇ?" ਬਹਿਸ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਰੀ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਮਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੋ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿਖਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਜੀਓਹੌਟਸਟਾਰ ਅਤੇ ਕਲਰਸ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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