ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨੇੜਤਾ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਲਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 12:42 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਾਸ਼ਵੀ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
If the bond was real, he would set boundaries, not cut ties. Blaming the other girl for "manipulation" just to protect your own committed partner is disgusting and small-minded. Stop pulling another woman down to save your man. Hold him accountable! #Spineless #SmallMinded— Kamya Punjabi Dang (@iamkamyapunjabi) October 25, 2026
Sunn oye, tum aur tumhara Yolo sirf gaali dena jaante hai. Game toh zero hai. Never seen a PR team n toxic fanbase ruin their own contestant’s game. You guys are actively spoiling it for Scout with these cheap tactics n getting accounts suspended. It’s only going to backfire!!!— Kamya Punjabi Dang (@iamkamyapunjabi) October 26, 2026
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਦੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਸਕਾਊਟ ਤੋਂ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਲਵ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਸਕਾਊਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਲਵ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਲਵ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਲਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
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