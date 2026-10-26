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ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨੇੜਤਾ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਲਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 (Pic Credit: IANS/Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 26, 2026 at 12:42 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਾਸ਼ਵੀ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਦੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਸਕਾਊਟ ਤੋਂ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਲਵ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਸਕਾਊਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਲਵ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਲਵ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਲਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

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