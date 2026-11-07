ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਵੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਆਈ ਦਰਾਰ? ਲਵ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਗੇਮਰ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਾਸ਼ਵੀ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 10:30 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਗੇਮਿੰਗ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਮਰ ਕਾਸ਼ਵੀ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ 'Bigg Boss 20' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤਨਮਯ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਸ਼ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ (breakup) ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਹੱਸਮਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਆਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ" (final act) ਅਤੇ "ਆਖਰੀ ਡਾਂਸ" (last dance) ਵਰਗੇ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ...ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਟਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕਾਸ਼ਵੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ 'ਆਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ' (final act) ਅਤੇ 'ਆਖਰੀ ਡਾਂਸ' (last dance) ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਸ਼ਵੀ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। 'Bigg Boss 20' ਵਿੱਚ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਦੀ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਅਤੇ ਲਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੇੜਤਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
Bro Scout what have you done 😭 Kashvi said this was her last commitment and she’ll talk to him in person. It feels like they’ve broken up 💔 Scout bro you ruined everything for this stupid show. Was it worth losing her? 😭 #ScoutOP #Scout #Kashvi #ScoutArmy #BB20 #BiggBoss20 https://t.co/7SehHTJyt2— RAGE BAITER (@supporterum) November 6, 2026
'Weekend Ka Vaar' ਦੌਰਾਨ ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਵ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਸ਼ਵੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਲਵ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ, ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਬੰਧਨ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: