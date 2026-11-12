Bigg Boss 20: ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਦੀ ਗੇਮ 'ਚ ਧੀ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਜੈ ਭਾਨੁਸ਼ਾਲੀ, ਬੋਲੇ-ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿਆਂਗਾ...
"ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20" ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 10:40 AM IST
Bigg Boss 20: ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮਾਹੀ ਨੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ "ਘਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ" ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਨੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਧੀ ਤਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਹੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈ ਭਾਨੁਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੈ ਭਾਨੁਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ। ਜੈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੇਮਪਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਜੈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਯੰਗ ਡੀਐਸਏ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ। ਕਨਿਕਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਹੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ।"
ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ, ਉਸਦੇ ਗੇਮਪਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣਾ, ਮਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਖੇਡ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਲਵਿਦਾ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20।"
ਕੀ ਹੋਇਆ ਟਾਸਕ ਦੌਰਾਨ?
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੰਗ ਡੀਐਸਏ, ਲਵ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਤਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੈ ਭਾਨੁਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
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