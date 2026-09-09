Bigg Boss 20 Highlights: 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਮਚੀ ਹਲਚਲ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਸ 'ਚ ਇਹ 4 ਸਿਤਾਰੇ
Bigg Boss 20 ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 10:51 AM IST
Bigg Boss 20 Highlights: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਝੜਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਖਾਨ, ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਅਤੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੂਬੇ ਦੀ ਝੜਪ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਮਪਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਖਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਏ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਵ ਗਿੱਲ, ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਖਾਨ, ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਦਿਤੀ ਸਿੰਘ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ 'ਲਾਈਫਲਾਈਨ' ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਅਤੇ ਲਵ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਨਿਕਾ ਅਤੇ ਉਦਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਅਮਨ ਨੇ ਲਵ ਅਤੇ ਅਮਰਪਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਅਮਰਪਾਲੀ ਨੇ ਗੁੱਲੂ ਅਤੇ ਕਨਿਕਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਸਕਾਊਟ ਨੇ ਉਦਿਤੀ ਅਤੇ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਰੋਹਿਦ ਨੇ ਕਨਿਕਾ ਅਤੇ ਲਵ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਲਵ ਨੇ ਗੁੱਲੂ ਅਤੇ ਕਨਿਕਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮਾਹੀ ਨੇ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਅਤੇ ਉਦਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਯੰਗ ਨੇ ਲਵ ਅਤੇ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਨੇ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਅਤੇ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਉਦਿਤੀ ਨੇ ਲਵ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਯੰਗ ਅਤੇ ਕਨਿਕਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਵ, ਅਰਿਸ਼ਫਾ, ਕਨਿਕਾ ਅਤੇ ਉਦਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: