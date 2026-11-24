ਕੀ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ? ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਦਿਲਚਸਪ ਖੁਲਾਸਾ
ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 3:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁੱਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁੱਲੂ ਉਰਫ਼ ਕੁਸ਼ਲ ਤੰਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਨਿਕਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਵਿੱਚ ਕਨਿਕਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਨ। ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੂ, ਕਨਿਕਾ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਕਨਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕੁੱਝ ਬੋਲੋ ਕੀ ਤੂੰ ਗੂੰਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ 'ਆਈ ਲਵ ਯੂ' ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।" ਇਸ 'ਤੇ ਲਵ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਫਿਰ ਲਵ ਨੇ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਛੇੜਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਂ।" ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਪਰ ਗੁੱਲੂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ?"
Gullu and Kanika trying their best to give us content nobody asked for ! Gullu and Kanika admitting they like each other! 🥶 #BiggBoss20 https://t.co/VFq3AYncyW— Kamil (@imkkamil12) November 23, 2026
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁੱਲੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਨਿਕਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?" ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰੈਗਨ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਲਰਜ਼ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 20ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਪੀਸੋਡ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਕਲਰਜ਼ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
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