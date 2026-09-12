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BB 20 Weekend Ka Vaar: 'ਰੌਕਸਟਾਰ' ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋਏ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਲਾਸ?

'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦਾ ਪਹਿਲਾ 'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਬਹੁਤ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਮਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 (Pic Credit: ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 4:03 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 16 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲਾਗ "ਆਈ ਐੱਮ ਰੌਕਸਟਾਰ ਬੇਬੀ" ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਹੌਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ 'ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਐਪੀਸੋਡ ਲਈ ਪ੍ਰੋਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰੋਮੋ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਰੌਕਸਟਾਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਤਾਰੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰੌਕਸਟਾਰ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ।"

ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਸਿਖਾਓ।" ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ 'ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਮਨ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ

ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਨੇ ਆਸਿਫ ਵੱਲ ਕੁਝ ਅਣਉਚਿਤ ਸਰੀਰਕ ਮੂਵ ਕੀਤੇ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਝਗੜੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ।

ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕਿਆ। ਮਾਹੀ ਦੇ ਬੌਸੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮਾਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤਲਾਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕਿਆ। ਮਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ, ਉਦਿਤੀ ਸਿੰਘ, ਲਵ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਖਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

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ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20
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