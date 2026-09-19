Bigg Boss 20 Eviction: 'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਆਖ਼ਿਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ
ਰੋਹਿਦ ਖਾਨ, ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 1:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 16 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੇਦਖਲੀ (eviction) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੋਹਿਦ ਖਾਨ, ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
You should watch episodes carefully. These 3 lost one life during captaincy ka dusra padao. pic.twitter.com/MlQXLfsOm9— Crypto DC 🦇 (@DCxCrypto) September 18, 2026
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨਾਂ-ਰੋਹਿਦ ਖਾਨ, ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਕਾਉਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਦ ਖਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਹਿਦ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਾਰਜਾਂ (tasks) ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਮਾਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Bigg Boss 20 Weekend ka Vaar Promo— Bigg Boss 20 Live Fan (@Biggboss20_live) September 18, 2026
watch todays Episode - https://t.co/hSgwOU1oQ0#BiggBoss20 #BiggBoss pic.twitter.com/FlDwBrSag1
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰੋਹਿਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਿਦ ਖਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਖੇਡ ਰਣਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਦ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਕਾਉਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 19 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਦੂਜਾ 'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Bigg Boss 20 Weekend ka Vaar Promo— Bigg Boss 20 Live Fan (@Biggboss20_live) September 18, 2026
watch todays Episode - https://t.co/hSgwOU1oQ0#BiggBoss20 #BiggBoss pic.twitter.com/FlDwBrSag1
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ, ਮੈਰੀਕਾਮ, ਮਾਹੀ ਵਿਜ, ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ, ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੂਬੇ, ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ, ਲਵ ਗਿੱਲ, ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਖਾਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੰਵਰ (ਉਰਫ਼ ਗੁੱਲੂ), ਸਕਾਊਟ, ਰੈਪਰ ਯੰਗ ਡੀਐਸਏ, 'ਪੰਚਾਇਤ' ਫੇਮ ਆਸਿਫ਼ ਖ਼ਾਨ, ਅਮਨ ਗਾਂਧੀ, ਰੀਤੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਉਦਿੱਤੀ ਸਿੰਘ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ।
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