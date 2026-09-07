Bigg Boss 20: ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਤੱਕ, 16 ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ

Bigg Boss 20: ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਤੱਕ, 16 ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 3:44 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ 20ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਤਵਾਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਭੋਜਪੁਰੀ ਸਿਤਾਰੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਲਾਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੋਟੀ ਦੀ ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੂਬੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਹੀ ਵਿਜ (ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ)
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼: 2.2 ਮਿਲੀਅਨ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਸੀਜ਼ਨ 9 ਅਤੇ 13 ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈ ਭਾਨੁਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਮਾਹੀ ਨੇ ਕਈ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹੀ ਅਤੇ ਜੈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੀਤੀ ਤਿਵਾੜੀ (ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ)
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼: 20.1 ਹਜ਼ਾਰ
ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਧੀ ਰੀਤੀ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਰੀਤੀ ਤਿਵਾੜੀ ਇੱਕ ਗਾਇਕਾ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਂਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਨੋਜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਦਿਤੀ ਸਿੰਘ (ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ)
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼: 1 ਮਿਲੀਅਨ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਦਿਤੀ ਸਿੰਘ ਵੀ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋੜਾ 2022 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਦਿਤੀ ਨੇ 'ਜਾਨੇ ਜਾਨ' (2023), 'ਯੇ ਦਿਲ ਦੀਵਾਨਾ' (2025) ਅਤੇ 'ਜੱਸੀ ਵੈੱਡਸ ਜੱਸੀ' (2025) ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹਿਮੇਸ਼ ਰੇਸ਼ਮੀਆ ਦੀ ਐਲਬਮ 'ਸਰੂਰ' 2021 ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਨ ਗਾਂਧੀ (ਸਟਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼)
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼: 428K
ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਗਾਂਧੀ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ 'ਨਾਗਿਨ 3', 'ਭਾਗਿਆ ਲਕਸ਼ਮੀ' ਅਤੇ 'ਕਿਉਂਕੀ ਸਾਸ ਭੀ ਕਭੀ ਬਹੂ ਥੀ 3' ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁੱਲੂ (ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ)
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼: 1.4 ਮਿਲੀਅਨ
ਗੁਲੂ (ਕੁਸ਼ਲ ਤੰਵਰ), ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਰੋਡੀਜ਼' ਅਤੇ 'ਸਪਲਿਟਸਵਿਲਾ' ਦਾ ਜੇਤੂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਲੂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰਸ਼ੀਫਾ ਖਾਨ (ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ)
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼: 29.1 ਮਿਲੀਅਨ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਸਯਦ ਅਰਸ਼ੀਫਾ ਖਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਉਸਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੇਮਰ ਤਨਮੈ (ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ)
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼: 4.4 ਮਿਲੀਅਨ
ਗੇਮਿੰਗ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤਨਮੈ ਵੀ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨਮੈ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹਾਨ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਯੁੰਗ ਡੀਐਸਏ (ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ)
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼: 117K
ਹਿੱਪ-ਹੌਪ ਕਲਾਕਾਰ ਯੁੰਗ ਡੀਐਸਏ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਪੱਧਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹਰਸ਼ ਵਿਜੈ ਮਚਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹਿੱਪ-ਹੌਪ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਸਦੀ ਹਿੱਪ-ਹੌਪ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੈਰੀ ਕੌਮ (ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ)
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼: 2M
ਓਲੰਪਿਕ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਮੈਰੀ ਕੌਮ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਵ ਗਿੱਲ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ)
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼: 613K
ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਲਵ ਗਿੱਲ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਲਵ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ' ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਵਾਂਗ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ? ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ, ਰੀਆ ਅਹੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰੋਹਿਦ ਖਾਨ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ)
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼: 30.5K
ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰੋਹੇਦ ਖਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਰਮਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਦਾਰੀ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰੋਹੇਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰੋਹੇਦ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸਟਾਰ ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੂਬੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭੋਜਪੁਰੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ।
ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੂਬੇ (ਭੋਜਪੁਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ)
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼: 6 ਮਿਲੀਅਨ
ਇਸ ਵਾਰ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸੁਆਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਭੋਜਪੁਰੀ ਸਟਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੂਬੇ ਨੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨਮੋਹਕ ਡਾਂਸ ਮੂਵਜ਼ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਪਵਨ ਸਿੰਘ, ਖੇਸਾਰੀ ਲਾਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਲਾਲ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ (ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼)
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼: 1.1 ਮਿਲੀਅਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੇ।
ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ (ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ)
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼: 171K
ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇਖਣਗੇ। 2005 ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੈਂਗਆਉਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਫੈਂਟਮ' ਦੇ ਗੀਤ "ਅਫਗਾਨ ਜਲੇਬੀ" ਵਿੱਚ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਜ਼ੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਸਿਫ਼ ਖਾਨ (ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ)
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼: 235K
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਪੰਚਾਇਤ' ਵਿੱਚ 'ਜਵਾਈ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸਿਫ਼ ਖਾਨ ਵੀ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹੀ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ 'ਦਾਮਾਦ' ਦਾ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਸਿਫ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ 'ਜਵਾਈ' ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ (ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ)
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼: 7.3 ਮਿਲੀਅਨ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੈ। ਕਨਿਕਾ ਨੇ 'ਗੁੱਡਨ ਤੁਮਸੇ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ', 'ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ: ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 12' ਅਤੇ 'ਨਾਗਿਨ ਸੀਜ਼ਨ 7' ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 'ਰੂਹਾਨੀਅਤ' ਵਰਗੀਆਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਕਈ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਦੁਆ ਕੀਜੀਏ", "ਕਲਮਾ", "ਤੂੰ ਦਿਲ ਮੇਰਾ", "ਦੂਰੀਆਂ" ਅਤੇ "ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 'ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ (ਫੀਮੇਲ)' ਲਈ ਗੋਲਡ ਗਲੈਮ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਕਨਿਕਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20'?
ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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