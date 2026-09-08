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ਕੌਣ ਹੈ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਕਾਰ? ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਫਿਲਮ

'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰੋਹਿਦ ਖਾਨ
ਰੋਹਿਦ ਖਾਨ (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 4:11 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ।

ਰੋਹਿਦ ਖਾਨ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੋਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ 16 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੀਅਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਡਲ, ਜੋ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੌਣ ਹੈ ਰੋਹਿਦ ਖਾਨ?

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਹਿਦ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮ 1995 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਹੈ, ਜਰਮਨ, ਫਾਰਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰੋਹਿਦ ਖਾਨ ਦਾ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ

ਰੋਹਿਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਆਸਟਰੀਆ ਵਿੱਚ 'ਟਾਈਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ' ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ...ਦਰਅਸਲ, ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਦ ਖਾਨ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਉਸਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਤੇਜਸ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖਲਨਾਇਕ ਸਰਕਲਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਲੀ ਅੱਬਾਸ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ।

'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਹਾਰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ-ਅਧਾਰਤ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

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