ਕੀ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਲਵ ਗਿੱਲ? ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਲਵ ਗਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 3:25 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟੈਂਸੀ ਟਾਸਕ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੈਪਟੈਂਸੀ ਟਾਸਕ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ ਲਵ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮਾਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੀ ਨੇ ਵੀ ਲਵ ਗਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਟਵਿਸਟ ਹੈ।
ਮੇਕਰਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ
ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਲਵ ਗਿੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
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