'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੋਗੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮੋ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਸਟ?
ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 20ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੋਗੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 10:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: "ਬਿੱਗ ਬੌਸ" ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜੀਓਹੌਟਸਟਾਰ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ "ਆਈ ਲੋਗੋ" ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ
"ਬਿੱਗ ਬੌਸ" ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ 20 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੀਓਹੌਟਸਟਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਵੇਂ "ਆਈ ਲੋਗੋ" ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20" ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ... ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰੰਗੀਨ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 "ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ "ਆਈ ਲੋਗੋ" ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹੋਸਟ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹੋਸਟ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਫਰਹਾਨਾ ਭੱਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਈ ਨਾਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈਪਰ ਸਾਂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੰਨਤ ਜ਼ੁਬੈਰ, ਫੈਜ਼ਲ ਸ਼ੇਖ, ਅਰਬਾਜ਼ ਪਟੇਲ, ਉਰਫੀ ਜਾਵੇਦ, ਰੁਰੂ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਅੰਜਲੀ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।