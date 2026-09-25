‘ਮੁੱਛ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ’, ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ, ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਵਾਬ
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰਦ "ਅਸਲੀ ਮਰਦ" ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 3:59 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਸਿਫ ਖਾਨ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨਸੀ ਟਾਸਕ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ "ਅਸਲੀ ਮਰਦ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਸਿਫ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ "ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ" ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ 'ਯੰਗ ਡੀਐਸਏ' ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ, ਆਸਿਫ ਖਾਨ, ਲਵ ਗਿੱਲ, ਅਮਰਪਾਲੀ ਦੂਬੇ, ਰਿਥੀ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਰੀ ਕੋਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਸਨੇ 'ਡਿਸ ਬੈਟਲ' (Diss Battle) ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨਸੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਸਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਗੁੱਲੂ ਨੇ 'ਯੰਗ ਡੀਐਸਏ' ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ 'ਰਿਜੈਕਟਡ' (ਅਸਵੀਕਾਰਿਤ) ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਯੰਗ' (Young) ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ 'ਯੰਗ' ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਝਲਕਦੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਸਿਫ ਨੂੰ 'ਰਿਜੈਕਟਡ' ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਯੰਗ' ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਛ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 'ਅਸਲੀ ਮਰਦ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਹੜੀਆਂ/ਮੁੱਛਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।" ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੁੱਲੂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਨੇ ਵੀ ਆਸਿਫ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਅਸਲੀ ਮਰਦ' ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਅਸਲੀ ਮਰਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲੀ ਮਰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਉਸ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।"
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਸਿਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਿੰਨੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ; 'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।"
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਡੀਐਸਏ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਲਾਈਫ' (ਮੌਕਾ) ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ ਅਤੇ ਕਲਰਜ਼ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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