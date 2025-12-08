ETV Bharat / entertainment

BB19 Winner: ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਤੇ ਕੈਸ਼, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਰਨਰ-ਅਪ?

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਸੰਪਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।

Bigg Boss 19 winner Gaurav khanna
ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੀ ਟਰਾਫੀ (Instagram: @gauravkhannaofficial)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 8, 2025 at 7:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਫਰਹਾਨਾ ਫਰਸਟ ਰਨਰ-ਅਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਿਤ ਮੋਰੇ ਸੈਕੰਡ ਰਨਰ-ਅਪ ਰਹੇ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆਖੀਰ ਟਾਪ-5 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਚੇ ਸਨ - ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ, ਫਰਹਾਨਾ ਭੱਟ, ਪ੍ਰਣਿਤ ਮੋਰੇ, ਤਾਨੀਆ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਮਲ ਮਲਿਕ।

ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਅਤੇ ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਲਿਓਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਰਾਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਟਵਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੋਲੇ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ?

ਬਿੱਗ ਬੌਸ-19 ਦੇ ਜੇਤੂ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"

"ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਟਰਾਫੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ"

BiggBoss19 ਦੀ ਉਪ ਜੇਤੂ, ਫਰਹਾਨਾ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਟਰਾਫੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"

ਬਿਗ ਬੌਸ 19 ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲੁਕ

ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ ਟਰਾਫੀ "ਘਰਵਾਲੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ" ਦੇ ਥੀਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਫੀ ਹੀਰੇ ਦੇ ਹਾਰ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

BIGG BOSS WINNER
ਬਿਗ ਬੌਸ 19 ਦੀ ਟਰਾਫੀ
BIGG BOSS 19 FIRST RUNNER UP
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ
BIGG BOSS 19 WINNER GAURAV KHANNA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.