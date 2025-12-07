BB19 Grand Finale: ਅੱਜ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19' ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ', ਜਾਣੋ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ?
ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦਾ ਅੱਜ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ। ਟਾਪ 5 ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਾਣੋ ਕਿਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ?
Published : December 7, 2025 at 11:21 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜ਼ਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ?
ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ 7 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਓਟੀਟੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀਓਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਲਰਜ਼ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਐਪੀਸੋਡ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਟਾਪ 5 ਫਾਈਨਲਿਸਟ
ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਟਾਪ 5 ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹਨ:
- ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ
- ਫਰਹਾਨਾ ਭੱਟ
- ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ
- ਪ੍ਰਣਿਤ ਮੋਰੇ
- ਤਾਨਿਆ ਮਿੱਤਲ
ਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਫਰਹਾਨਾ ਭੱਟ ਪਾਪੁਲਰ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ।
ਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਫਰਹਾਨਾ ਭੱਟ ਪਾਪੁਲਰ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ।
ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 50-55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਮਾਸਟਰਸ਼ੈੱਫ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਗ ਬੌਸ 19 ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲੁਕ
ਬਿਗ ਬੌਸ 19 ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲੁਕ
ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ ਟਰਾਫੀ "ਘਰਵਾਲੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ" ਦੇ ਥੀਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਤੀ ਚਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਟਰਾਫੀ ਹੀਰੇ ਦੇ ਹਾਰ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਗਈ।
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ
Don’t miss it! 🤩💃#BiggBoss #BiggBoss19 #BB19 #FarrhanaBhattpic.twitter.com/xhhFGIDdSz
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ
ਅਦਾਕਾਰ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਅਤੇ ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਲਈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ, 'ਤੂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ 25 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਆਖਰੀ ਅਧਿਆਇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਜੇਤੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।