ਬਿੱਗ ਬੌਸ 18 ਫੇਮ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 18' ਅਤੇ 'ਦ 50' ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਰਜਤ ਦਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 29, 2026 at 5:21 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 18' ਅਤੇ 'ਦ 50' ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਤ ਦਲਾਲ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਜਤ ਦਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੀਵੀ ਸਟਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ ਰਜਤ ਦਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਟਨੈਸ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਰਜਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ।

ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਮਈ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਤ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਜਿਆ ਰਜਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਜਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਦੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਜਤ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ-19 ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਹੇ ਭਰਾ, ਕੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਭਰਾ।" ਰਜਤ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਮੁਨੱਵਰ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦੋਸਤ, ਕਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ।"

"ਦ 50" ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਿੱਕੀ ਤੰਬੋਲੀ ਨੇ ਰਜਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਧਾਈਆਂ ਰਜਤ ਦਲਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।" ਫੈਜ਼ਲ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ।" ਉਰਵਸ਼ੀ ਢੋਲਕੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ।"

ਰਜਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ।"

ਰਜਤ ਦਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਹੈ?

ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਜਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਦੀ ਦੁਲਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਜਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

