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CINTAA ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ, 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 11 ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ
ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ (Pic: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2026 at 11:03 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੰਬਈ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (CINTAA) ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 11 ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਏਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਧੀਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ CINTAA ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਉਕਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਪਾਸਨਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗ਼ ਰਹੀ ਅੱਗ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ 11 ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਸਕਰਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਰੋਂਅ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਚੇਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

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CINTAA CONTROVERSY
ਸਿਨੇਮਾ ਟੀਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
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BIG CONTROVERSY IN CINTAA

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