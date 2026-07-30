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ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪੂਜਾ, ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੋਲ

ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ ਨੂੰ ਸਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ
ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 11:42 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ ਨੂੰ ਸਾਉਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਉਸਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਭੂਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਨੀਲੇ ਡੈਨਿਮ ਜੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਟੌਪ ਪਹਿਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਾਲੇ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੁੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਪਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ? ਹੱਦ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰੋ।" ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਮੰਦਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, "ਚਸ਼ਮਾ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੀ ਮੈਡਮ ਜੀ।" ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੂਮੀ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ।"

ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੂਮੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਰਾਮਾ "ਦਿ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ਼ ਭਾਰਤ: ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿਡਰ ਯੋਧਾ ਰਾਣੀ ਬੇਲਾਵਦੀ ਮੱਲੰਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ।

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