ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਜੀਤ ਜ਼ਹੂਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ

ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਮਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ' ਲੇਖਕ ਜੀਤ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਜੀਤ ਜ਼ਹੂਰ
ਲੇਖਕ ਜੀਤ ਜ਼ਹੂਰ (Photo: Special Arrangement)
Published : December 24, 2025 at 1:05 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਲੇਖਕ ਜੀਤ ਜ਼ਹੂਰ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਮਿਤ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਰੋਹ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ, ਸੈਕਟਰ 125 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 12 ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ 1.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਪਰੰਤ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਮਰਹੂਮ ਜੀਤ ਜ਼ਹੂਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਰਾਜਧਾਨੀ' ਦਾ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਜੀਤ ਜ਼ਹੂਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਮਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ', ਲਘੂ ਫਿਲਮ 'ਜਸਟਿਸ', 'ਸੀਪ', 'ਬੀਫੋਰ ਆਫਟਰ', 'ਪਲ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਦਾ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।

