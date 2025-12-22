ETV Bharat / entertainment

ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ ਸੀ ਰਾਤ

ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੈਲਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ (Photo: IANS)
ਮੁੰਬਈ: ਸਟਾਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੈਲਾ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 'ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'

"ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਗ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। "ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਭਾਰਤੀ ਰੋਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

"ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਰਸ਼ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇ।”

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੋਲਾ ਉਰਫ਼ ਲਕਸ਼ਯ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਲਿੰਬਾਚੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਲਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

