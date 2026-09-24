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ਕਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ TV ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਖੁਦ TV ਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਜ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌੜੀ-ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ
ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 11:39 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌੜੀ-ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਨੇ "ਇੰਡੀਅਨ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ" ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ "90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ" ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਮੈਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਸੀ।"

"ਪਰ ਅਕਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, 'ਘਰੋਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ?' ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਹਾਂ।"

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ' ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਰੀਰਕ, ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿਲਚਸਪ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹਾਸਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

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