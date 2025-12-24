ETV Bharat / entertainment

ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ

ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ
ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 24, 2025 at 3:46 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਹਰਸ਼ ਲਿੰਬਾਚੀਆ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ"।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਉਸ ਸਵੇਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ 'ਲਾਫਟਰ ਸ਼ੈੱਫਸ' ਲਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਸਜੇ ਨੀਲੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਲਿੰਬਾਚੀਆ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੇਂਜ' ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ, ਨਿਡਰ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਰਸ਼ ਲਿੰਬਾਚੀਆ ਇੱਕ ਸਫਲ ਲੇਖਕ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹਿੱਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਮੇਡੀ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ H3 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 'ਖਤਰਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖਤਰਾ' ਵਰਗੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜੋੜਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

