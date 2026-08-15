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ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਰਫ਼ਤਾਰ', ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਈ ਰਿਲੀਜ਼

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 1:13 PM IST

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Updated : August 15, 2026 at 1:20 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਣ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਰਫ਼ਤਾਰ' ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਫਿਲਮੀ ਅਦਾ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ (ਸੱਬੋ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਦਲਾ ਅਤੇ ਥ੍ਰਿਲਰ ਭਰਪੂਰ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਣਥੱਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਦ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਪਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਆਫ-ਬੀਟ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਮੁਰਗਾਬੀਆ', 'ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ' , 'ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ', 'ਪੌੜੀ', 'ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ' ਅਤੇ 'ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡੀਓਪੀ ਜਸਜੋਤ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈੱਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੰਗ, ਕਹਾਣੀ/ਪਟਕਥਾ/ਸੰਵਾਦਕਾਰ ਐਸਪੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਦਰਾਜ, ਅੰਜਲੀਨਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਾਨ, ਰੂਪਿੰਦਰ ਭਾਂਕੁਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਧੂ, ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ, ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਮਦਾਦ ਅਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

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Last Updated : August 15, 2026 at 1:20 PM IST

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