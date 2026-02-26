ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਲਏ 7 ਫੇਰੇ, ਔਨਸਕ੍ਰੀਨ ਪਿਆਰ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅੱਜ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।
ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਜਯਾ ਬੱਚਨ
ਸਦੀ ਦੇ ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਫਿਲਮ 'ਜ਼ੰਜੀਰ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ (1973) ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋੜਾ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਿੱਗ ਬੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਬਿੱਗ ਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਕਾਜੋਲ
ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਕਾਜੋਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1995 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਹਲਚਲ' ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1998 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿਆਰ ਤੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਥਾ' ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਧਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਰਿਤੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਅਤੇ ਜੇਨੇਲੀਆ ਡਿਸੂਜ਼ਾ
ਫਿਲਮ 'ਤੁਝੇ ਮੇਰੀ ਕਸਮ' 2003 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਇਕੱਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜੇਨੇਲੀਆ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਤੇਸ਼ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ
ਸੈਫ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਲਮ 'ਟਸ਼ਨ' ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 'ਓਮਕਾਰਾ', 'ਕੁਰਬਾਨ' ਅਤੇ 'ਏਜੰਟ ਵਿਨੋਦ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਨਾ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ।
ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ
ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ 2015 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ "ਅਲੋਨ" ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਵਧੀ ਸੀ। ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ।
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ
ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ "ਗੋਲੀਓ ਕੀ ਰਾਸਲੀਲਾ-ਰਾਮਲੀਲਾ" ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।
ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ
ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹ 2020 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ" ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ।
ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਜੋੜੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ "ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ" ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ' ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।
