ਕਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਗਰਟ-ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਂਅ

ਕਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਗਰਟ-ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਂਅ
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"
ਇਮਾਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4 (2025) ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਵਾਦ
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ, 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਏਕ ਦੀਵਾਨੇ ਕੀ ਦੀਵਾਨੀਅਤ' ਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ "ਜਿਨਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ" ਦੇ ਥੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ Nepotism ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ (ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ) ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਪੱੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
