ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਸਤਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗੀਤ ਗੋਰਾਇਆ, ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ੇਅਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਸਤਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗੀਤ ਗੋਰਾਇਆ, ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ੇਅਰ
ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਡਲ ਗੀਤ ਗੋਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਤਰਸਮੇ ਜੱਸੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ।
Published : December 17, 2025 at 4:44 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੀਤ ਗੋਰਾਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਸਤਾਰ', ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਆਖ਼ਰੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
'ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਧੀਰਜ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਰਤਨ ਅਤੇ ਮਨੀਲਾ ਰਤਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ ਲੀਡ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੀਤ ਗੋਰਾਇਆ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2024 'ਚ ਆਈ 'ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ' ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੀਤ ਗੋਰਾਇਆ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੇਰੇਲਰ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਤੂਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੀਤ ਗੋਰਾਇਆ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ।
