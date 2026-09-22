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Bigg Boss 20: ਸਟਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਰਿਥੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਤਾ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸੱਚ

ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਧੀ ਰਿਥੀ ਤਿਵਾੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਕਿਡ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈ।

Bigg Boss 20
Bigg Boss 20 (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 10:18 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰਿਥੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ "ਸਟਾਰ ਕਿਡ" (ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਦੀ ਧੀ) ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਕਾਊਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਥੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਦੌਲਤ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਿਥੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

"ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 18 ਜਾਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

"ਜਦੋਂ ਮੈਂ 18 ਜਾਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।"

'ਸਟਾਰ ਕਿਡ' ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਥੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਦੌਲਤ, ਨਾਮ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ...ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਰਿਥੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਵੇ। "ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ; ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕਰ ਲਵੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।'" ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।

"ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 20,000 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?"

"ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ 'ਵਡਾ ਪਾਓ' ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

'ਸਟਾਰ ਕਿਡਜ਼' (ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ) ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। "ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

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