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ਵਿਆਹ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਲਾਕ, Bigg Boss 20 'ਚ ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ

'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਤੰਵਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁੱਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਤੰਵਰ
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਤੰਵਰ (Pic CREDIT: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 10:34 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੁਸ਼ਲ ਤੰਵਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁੱਲੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਥੀ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, "ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।" ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਤਲਾਕ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।"

ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਸਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ "ਰੋਡੀਜ਼" ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ "ਰੋਡੀਜ਼" ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ 'ਰੋਡੀਜ਼' ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ; ਉਹ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ।"

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗੁੱਲੂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੋਲ ਉਸਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਗੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

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TAGGED:

KUSHAL TANWAR AKA GULLU
GULLU REVEALS DIVORCE
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20
ਗੁੱਲੂ ਦਾ ਤਲਾਕ
BIGG BOSS 20

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