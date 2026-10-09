'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' 'ਚ ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੂਬੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ, 'ਮੋਟੂ-ਪਤਲੂ' ਕਹਿ ਕੇ ਛੇੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਗੁੱਲੂ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੂਬੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 4:02 PM IST
ਮੁੰਬਈ: 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਗੁੱਲੂ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੂਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ (body-shaming) ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮਿੰਟ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ "ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ" (ਘੱਟ ਸਮਝ ਵਾਲੀ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾਅਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ "ਮੋਟੂ-ਪਤਲੂ" ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਕਾਰਟੂਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 'ਮੋਟੂ' ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਅਤੇ 'ਪਤਲੂ' ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮਰਪਾਲੀ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਆਮਰਪਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁੱਲੂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਆਮਰਪਾਲੀ 'ਤੇ ਲਵ ਅਤੇ ਕਨਿਕਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਆਮਰਪਾਲੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਗੁੱਲੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ 'ਰਾਸ਼ਨ ਟਾਸਕ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਵ ਨੇ ਟਾਸਕ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਨਿਕਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਵ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
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