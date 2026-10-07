ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਕੈਫੇ 'ਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਰਚਨਾ ਗੌਤਮ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 10:14 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਰਚਨਾ ਗੌਤਮ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਂਝੀ। ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਚਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਚਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿ ਸਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕੋ।"
ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਫੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਮੇਰੇ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ।"
ਅਰਚਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਚਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।"
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਅਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਚਨਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਊਟਲੈਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। "ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਮਾਸਟਰਸ਼ੈੱਫ ਇੰਡੀਆ" ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।
ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਚਨਾ ਗੌਤਮ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 16" ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ "ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ 13" ਅਤੇ "ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਮਾਸਟਰਸ਼ੈੱਫ ਇੰਡੀਆ" ਵਰਗੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
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