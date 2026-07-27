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ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947', ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗਾ ਰਿਲੀਜ਼

'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Batwara 1947
Batwara 1947 (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 4:46 PM IST

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Batwara 1947: ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੰਡ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮ 'ਗਦਰ', ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਬਣ ਗਈ। 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ?

'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਥੀਏਟਰ 'ਰਾਜ ਮੰਦਰ' ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੱਲ੍ਹ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ

'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਨੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ। ਮੈਂ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਈਦ ਅਸਗਰ ਵਜਾਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਨਾਟਕ, 'ਜਿਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਈ ਦੇਖਿਆ' 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

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