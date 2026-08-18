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ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਲਈ ਖਾਸ ਆਫ਼ਰ, ਸਿਰਫ਼ 99 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ

'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਬਟਵਾਰਾ 1947
ਬਟਵਾਰਾ 1947 (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2026 at 5:31 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੀਕੈਂਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਮ ਨੇ ਵੀਕੈਂਡ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਗਤੀ ਘੱਟ ਗਈ।

ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਸਟਾਰਰ 'ਆਵਾਰਾਪਨ 2' 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਘੱਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਅਵਾਰਾਪਨ 2' ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਉਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 99 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ 99 ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ 'ਸੰਨੀ-ਮੈਟਿਕ' ਬਣਾਓ...#ਬਟਵਾਰਾ1947 ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ 99 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰਾ 1947 ਦੇਖੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ 18 ਅਗਸਤ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਕਰਨ ਦਿਓਲ, ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ

ਸੈਕਨਿਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5.75 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਸਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 13.50 ਕਰੋੜ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 7.25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 'ਮੰਡੇ ਟੈਸਟ' ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 0.40 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੇ 3,171 ਸ਼ੋਅ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 34.42 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 28.90 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਅਵਾਰਾਪਨ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 120.86 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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