ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਫਿਲਮ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼
'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 10, 2026 at 9:42 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅਨੁਭਵੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਸਟਰ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਕਰਨ ਦਿਓਲ, ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ੀ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਕਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਰਚਨਾਤਮਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਨਾਇਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੂਰੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੋੜੀ-ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੋੜੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਘਾਇਲ' ਅਤੇ 'ਦਾਮਿਨੀ'।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ 'ਡਿੰਪਲ ਕੁਈਨ' ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਉਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਠੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੋੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣੀ 'ਬਟਵਾਰਾ 1947' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਏ. ਆਰ. ਰਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗੀਤਕ ਸਕੋਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਡੂੰਘੇ ਬੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਣਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
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