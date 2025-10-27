ਅਮਿੱਟ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਸਿਨੇ ਲਵਰਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ, ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ETV Bharat / entertainment

ਦੂਜਾ ਸਿਨੇ ਲਵਰਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Bathinda 2nd Cinelovers International Film Festival
Bathinda 2nd Cinelovers International Film Festival (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

ਬਠਿੰਡਾ: ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਸਿਨੇਲਵਰਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਅਮਿਟ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਰਹੂਮ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਆਲੀਸ਼ਾਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਖੂਸ਼ਬੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।

Bathinda 2nd Cinelovers International Film Festival (Photo: ETV Bharat)

ਸਿਨੇਮਾ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਮੇਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਹਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹੈਰੀ ਸਚਦੇਵਾ , ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕਾਲੜਾ, ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੀਰਥ ਗਿੱਲ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀਰਾ ਗਰੁੱਪ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਕਤ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਣ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹੁਤਾ ਭਰਪੂਰ ਇੰਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

