ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ: ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਇਲਟ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ੰਭਵੀ ਪਾਠਕ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 30, 2026 at 12:44 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਰਾਮਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੰਭਵੀ ਪਾਠਕ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਰਾਮਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੰਭਵੀ ਪਾਠਕ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੰਭਵੀ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਲਈ ਉਡਾਏ ਜਹਾਜ਼
ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ੰਭਵੀ ਪਾਠਕ ਦੀ ਮੌਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜੈੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭਵੀ ਪਾਠਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਲਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਇਆ ਸੀ।
ਸ਼ੰਭਵੀ ਪਾਠਕ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
ਵੀਰਵਾਰ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੀਅਰਜੈੱਟ 45 ਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੰਭਾਵੀ ਪਾਠਕ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਧੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ੰਭਵੀ ਪਾਠਕ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ੰਭਾਵੀ ਪਾਠਕ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮੀਰਾ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਰਾ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।" ਉਹ ਚੌਥੀ-ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ੰਭਵੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ।
ਸ਼ੰਭਵੀ ਪਾਠਕ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੋਤੀ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ "ਚੀਨੀ" ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੀਰਾ ਪਾਠਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੰਭਵੀ ਪਾਠਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਬਾਰਾਮਤੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ
ਸ਼ੰਭਵੀ ਪਾਠਕ ਬਾਰਾਮਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ 4 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
