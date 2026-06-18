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'ਕਾਕਟੇਲ 2' ਦਾ ਗੀਤ 'Bandhu 2.0' ਰਿਲੀਜ਼, ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ

'ਕਾਕਟੇਲ 2' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ 'ਬੰਧੂ 2.0' ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Cocktail 2
Cocktail 2 (Pic Credit: Song Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 12:32 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਿਲਮ 'ਕਾਕਟੇਲ' ਦਾ ਗੀਤ 'ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਬੰਧੂ' ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਰੈਕ 'ਕਾਕਟੇਲ 2' ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 'ਕਾਕਟੇਲ 2' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗੀਤ 'ਬੰਧੂ 2.0' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਬੰਧੂ' ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 'ਕਾਕਟੇਲ 2' ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ 'ਬੰਧੂ 2.0' ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਘ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਗੀਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ, ਜੋ 'ਕਾਕਟੇਲ 2' ਵਿੱਚ ਕੁਨਾਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। 'ਕਾਕਟੇਲ 2' 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਰੀਮੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ 'ਬੰਧੂ 2.0' ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਸੇਠ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਾਮਿਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੀਤ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਜੀਤ ਵਾਘਾਨੀ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।

'ਕਾਕਟੇਲ 2' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸ ਸਮੇਂ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

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