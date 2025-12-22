ETV Bharat / entertainment

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੇ ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣੇ ਹਿੱਸਾ

ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।

Balvir Boparai
Balvir Boparai (Photo: Special Arrangement)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਵੱਜਗੇ ਬਾਜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ।

'ਬੀ ਫਿਲਮਜ਼, ਅਲਾਈਟ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨਸ' ਅਤੇ 'ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ (Photo: Special Arrangement)

ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਗਾਇਕ ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ' ਅਤੇ 'ਬੇਬੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲਾਡਲਾ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਗਾਇਕ, ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ (Photo: Special Arrangement)

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਟੋਰੀ ਲੇਖਕ ਸੋਨੂੰ ਗਿੱਲ, ਡੀਓਪੀ ਸੰਦੀਪ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਜੋ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ (Photo: Special Arrangement)

ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੀਤ 'ਦੇ ਦੇ ਗੇੜਾ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਬਣ ਉਭਰੇ ਗਾਇਕ ਬਲਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਗਾਏ ਕਈ ਗਾਣੇ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਚੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਕੋਟੀ ਗਾਇਕ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

