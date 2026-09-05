ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦੀ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਮੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ

ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦੀ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਪ੍ਰੋਮੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਕਸ-ਵਾਈਫ਼ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦੀਆਂ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 12:52 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਮੋ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ, ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮੋ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੇਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂ ਭਰਾ, ਕਿਉਂ?" ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ।
ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਈਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਈਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋਂ-ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ।" ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈਸ਼ਾ ਸੱਚਮੁੱਚ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
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